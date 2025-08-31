ميسان.. القبض على خمسة من تجار ومروجي المخدرات

شفق نيوز- ميسان

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم الأحد، القبض على خمسة من تجار ومروجي المخدرات في محافظة ميسان.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز المديرية في شعبة استخبارات وأمن فرقة المغاوير الثانية والعشرون تمكنت من إلقاء القبض على خمسة من تجار ومروجي المواد المخدرة في محافظة ميسان".

وأشارت إلى أن المتهمين "صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادتين (28 و32) من قانون المخدرات".

وأوضحت أن "العملية جاءت بعد متابعة دقيقة لتحركات المتهمين حيث أسفرت عن اعتقالهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".