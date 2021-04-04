ميسان.. العثور على جثة شاب مختطف منذ أيام

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني في ميسان، يوم الأحد، بالعثور على جثة أحد شباب المحافظة، مقتولا بعد عدة أيام على اختطافه.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية عثرت على جثة شاب مقيد ومتفسخة على الطريق الحولي في ميسان"، لافتا إلى أن "الجثة وبحسب التحقيقات الأولية تعود لشاب مختطف منذ عدة أيام".

وأوضح المصدر، أن "ذوي المقتول لم يتواصلوا مع القوات الأمنية والابلاغ عن ابنهم بأنه مختطف، وكانوا قد دخلوا بمساومة مع الجهة الخاطفة، إلا أن المساومة انتهت بقتله".

وأضاف، أن "الجثة تم نقلها للطب العدلي في بغداد لإكمال الإجراءات القانونية".