ميسان.. الشمري يعلن اعتقال 300 مطلوب خلال يومين ويوجه بإعادة تقييم الضباط والمنتسبين

شفق نيوز- ميسان

كشف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مساء اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على أكثر من 300 مطلوب خلال يومين في محافظة ميسان، فيما شدد على إعادة تقييم الضباط والمنتسبين.

وذكر بيان من المكتب الإعلامي للشمري، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير ترأسه اجتماعاً موسعاً ضم جميع القيادات العسكرية والأمنية والاستخبارية العاملة في محافظة ميسان، لمتابعة الواقع الأمني ميدانياً واتخاذ قرارات حاسمة لتعزيز الاستقرار.

وقال الشمري خلال الاجتماع، بحسب البيان، إن تواجده منذ ثلاثة أيام في المحافظة أتاح له الإطلاع عن قرب على جهود القوات الأمنية، مشيداً بالدعم الكبير من أهالي ميسان الذين يطالبون بفرض هيبة القانون وإنهاء مظاهر الفوضى.

ووجّه الوزير بتغيير الخطة الأمنية الخاصة بالمحافظة بشكل شامل وبما يضمن معالجة مكامن الخلل وتعزيز مواطن القوة.

وشدد على ضرورة إعادة تقييم أداء الضباط والمنتسبين، وتكثيف المتابعة الميدانية والاستخبارية، وتوزيع الموارد البشرية بالشكل الأمثل، إضافة إلى تفعيل دور الشرطة المجتمعية وترسيخ مبدأ الأمن المناطقي بما يحقق طموحات المواطنين.

وأعلن الشمري أن الحملات الأمنية المكثفة خلال اليومين الماضيين أسفرت عن إلقاء القبض على أكثر من 300 متهم ومطلوب، مؤكداً أن هذه العمليات مستمرة لحين بسط الأمن والاستقرار بشكل كامل في عموم المحافظة.

ودعا جميع المطلوبين للقضاء إلى تسليم أنفسهم طوعاً، محذراً من أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع الخارجين عن القانون، ولن يتمكن أي متهم من الإفلات من العدالة.