ميسان.. السجن 15 عاما بحق مدان أسس عصابة مسلحة وأستهدف منشآت مدنية

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، يوم الأحد، ثلاثة أحكام بالسجن لمدة 15 سنة بحق مدان أقدم على تنفيذ ثلاث عمليات في محافظة ميسان عام 2022.

وقالت المحكمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المدان أقدم على تكوين عصابة مسلحة، استهدف من خلالها مستشفى الجامعة اللبناني، إضافة إلى استهداف أحد المعامل ومنزل لأحد المواطنين في المحافظة".

وأضافت أن "الأحكام صدرت بحقه وفقا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 والاستدلال بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".