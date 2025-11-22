ميسان.. الجيش العراقي يشتبك مع قتلة مدير دائرة كهرباء ناحية السلام

شفق نيوز - ميسان

اندلعت اشتباكات مسلحة، يوم السبت، بين قوة من الجيش العراقي ومجموعة مسلحة أقدم عناصرها على قتل مسؤول بدائرة كهرباء محلية في محافظة ميسان.

وأفاد مصدر لوكالة شفق نيوز، بانهيار الوضع الأمني في ناحية السلام غربي المحافظة، على خلفية دخول قوة من الجيش باشتباكات مسلحة عنيفة مع قتلة مدير كهرباء الناحية (نجم عبدالله) الذي تم اغتياله ظهر اليوم بهجوم مسلح.

ووفقاً للمصدر ذاته، فأن المواجهات المسلحة أسفرت لغاية الآن عن إصابة 3 من عناصر الجيش بجروح متفاوتة.

وتم طلب إسناد عسكري للسيطرة على الوضع الأمني في الناحية.وكان مصدر في الشرطة العراقية، أفاد في وقت سابق يوم السبت، بمقتل مسؤول في كهرباء محافظة ميسان بهجوم مسلح.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مدير دائرة كهرباء ناحية السلام غربي محافظة ميسان (نجم عبد الله) قُتل بهجوم مسلح، لم تعرف دوافعه لغاية الآن.