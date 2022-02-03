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ميسان.. اغتيال ضابط في وزارة الداخلية على صلة بعصائب أهل الحق

Category: أمـن

Date: 2022-02-03T05:06:28+0000
ميسان.. اغتيال ضابط في وزارة الداخلية على صلة بعصائب أهل الحق

شفق نيوز/ اقدم مسلحون مجهولون في وقت مبكر من يوم الخميس، باغتيال ضابط على صلة بـ"فصيل مسلح" في محافظة ميسان.

وأبلغ مصدر محلي وكالة شفق نيوز؛ أن مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم تجاه اغتيال الرائد في وزارة الداخلية حسام العلياوي، وسط مدينة العمارة على يد مجهولين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وبين المصدر؛ أن الضابط القتيل شقيق للقياديين في عصائب أهل الحق وسام وعصام العلياوي اللذين اغتيلا بهجوم نفذه مجهولون على مقر عصائب اهل الحق في مدينة العمارة خلال أحداث احتجاجات تشرين في العام 2019.

ويأتي مقتل حسام العلياوي بعد نحو ثلاثة اسابيع من اغتيال (مسلم أبو الريش) المتهم الرئيسي في اغتيال (وسام العلياوي وشقيقه) القياديين في حركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي المنشقة عن التيار الصدري، وفقا للمصدر.

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