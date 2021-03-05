ميسان.. اعتقال مسلحين متورطين بإطلاق النار على الشرطة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ميسان، يوم الجمعة، بأن القوات الأمنية اعتقلت مجموعة مسلحين متورطة بإطلاق النار على أحد مراكز الشرطة في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية أعتقلت مجموعة مسلحين متورطين بتنفيذ 'دگة عشائرية' عبر إطلاق النار على مركز شرطة ناحية المشرح بمحافظة ميسان".

وأشار إلى "إحالة المتهمين للجهات المختصة لإكمال اجراءات التحقيق معهم".

وكان عضو مجلس ناحية المشرح بمحافظة ميسان، هاشم شنيشل، قد أبلغ وكالة شفق نيوز، أمس الخميس، بأن "الناحية شهدت تشييع أحد الأشخاص المتوفين، وأثناء محاولة الشرطة منع إطلاق الرصاص أثناء الشييع تعرضوا للمنع، وأعيدوا إلى مقرهم الأمني (مركز الشرطة)".

وأوضح أنه "بعد عودتهم، أطلق مسلحون يستقلون ثلاث دراجات نارية المركز الرصاص الحي ودخلوا باشتباك مع عناصر الشرطة، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف، "بعد ساعات على وقوع الاشتباك والدگة العشائرية للمركز، تلقى الموجودون فيه من قبل ذوي المشيعين للمتوفي (گوامة) عشائرية لكافة العناصر".

وتابع شنيشل، أن "العشائر التي يتبعون لها الشرطة الذين وجهت لهم الگوامة العشائرية رفضوا ذلك"، كاشفا عن أن "الأجواء مشحونة بين جميع الأطراف في الوقت الحالي".