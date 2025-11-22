ميسان.. اعتقال متهمين بقتل مسؤول الكهرباء

شفق نيوز- ميسان

تمكنت القوات الأمنية في ميسان، يوم السبت، من اعتقال متهمين بقتل مسؤول مركز صيانة وجباية ناحية السلام جنوب شرق المحافظة.

وذكرت عمليات ميسان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوة مشتركة من قيادة عمليات ميسان وقيادة شرطة المحافظة نفذت عملية أمنية نوعية عقب حادث مقتل مسؤول مركز صيانة وجباية ناحية السلام جنوب شرقي المحافظة، بعد التعرف على هوية المتهمين.

وأضاف البيان، أن القوة وفور وقوع الحادث، فرضت طوقاً أمنياً محكماً على المنطقة، وشرعت بعمليات ملاحقة مباشرة تجاه المتهمين، اذ تعرضت القوة إلى إطلاق نار مباشر من قبل هؤلاء مما أدى إلى إصابة احد المنتسبين بجروح طفيفة، وعلى ضوء ذلك استوجب الرد بالمثل لضمان السيطرة على الموقف ومنع توسع رقعة الاشتباك وبعد عمليات مناورة وتحرك تم القبض على عددا من المتهمين.

وأصدر فرع توزيع كهرباء ميسان، في وقت سابق من اليوم السبت، بياناً هدد فيه بإجراءات تصعيدية تشمل تعليق العمل في حال لم يتم توفير الحماية اللازمة لموظفيه.

واندلعت اشتباكات مسلحة، في وقت سابق من يوم السبت، بين قوة من الجيش العراقي ومجموعة مسلحة أقدم عناصرها على قتل مسؤول بدائرة كهرباء محلية في محافظة ميسان.

وبحسب مصدر، أفاد وكالة شفق نيوز، بانهيار الوضع الأمني في ناحية السلام غربي المحافظة، على خلفية دخول قوة من الجيش باشتباكات مسلحة عنيفة مع قتلة مدير كهرباء الناحية (نجم عبدالله) الذي تم اغتياله ظهر اليوم بهجوم مسلح.