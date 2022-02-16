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ميسان.. اعتقال "قيادي" في سرايا السلام بتهمة اغتيال الشقيقين العلياوي

Category: أمـن

Date: 2022-02-16T19:00:00+0000
ميسان.. اعتقال "قيادي" في سرايا السلام بتهمة اغتيال الشقيقين العلياوي

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الأربعاء، باعتقال أحد المتهمين باغتيال القياديين في عصائب أهل الحق وسام العلياوي وشقيقه عصام العلياوي في محافظة ميسان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "اعتقال حسن عجيل البهادلي أحد المتهمين باغتيال القياديين في العصائب وسام العلياوي واخيه عصام العلياوي".

ووفق المصدر فإن "البهادلي نجا من محاولة اغتيال سابقة وهو قيادي في سرايا السلام ومتهم بارز بقتل الشقيقين العلياوي".

يشار الى أن القياديين في عصائب أهل الحق وسام وعصام العلياوي اغتيلا بهجوم نفذه مجهولون على مقر عصائب اهل الحق في مدينة العمارة خلال أحداث احتجاجات تشرين في العام 2019.

وتتهم العصائب عناصر يدعون انتماءهم لسرايا السلام الجناح العسكري للتيار الصدري بتنفيذ عملية اغتيال العلياوي.

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