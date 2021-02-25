"أمير قبائل عبودة" يكشف تفاصيل عملية محاولة اغتياله والاشتباك مع المنفذين

شفق نيوز/ كشف أمير قبائل عبودة في العراق والوطن العربي، الشيخ حسين علي آل خيون، اليوم الخميس، تفاصيل محاولة عملية اغتياله فجر اليوم وسط قضاء الشطرة شمالي المحافظة.

وقال الخيون لوكالة شفق نيوز، إن "عجلتين نوع (نيفارا) فتحتا النار عليّ وعلى حارسي الشخصي فجر اليوم أثناء خروجنا من المزرعة القريبة من دار سكني بعد مغادرة الضيوف وسط قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار"، موضحا أن "الهجوم أدى إلى إصابة الحارس الشخصي بجروح بليغة".

وأضاف "أنا بادرت برد النار عليهم، وعند بدء الدخول بعملية اشتباك، هربت العجلتان الى جهة مجهولة، ولاحقا قمنا بنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب سوء حالته ".

وأكد الخيون، أنه "لا يتهم اي جهة في الوقت الحالي، كون الموضوع قيد التحقيق بعهدة القوات الأمنية ".