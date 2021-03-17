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أميركا: عراقي يواجه السجن لمحاولة تهريب سلاح

Category: أمـن

Date: 2021-03-17T20:44:36+0000
أميركا: عراقي يواجه السجن لمحاولة تهريب سلاح

شفق نيوز/ ذكر موقع "إيه جي سي" الاخباري في مدينة اتلانتا الأمريكية أن مواطناً عراقياً يقيم في الولايات المتحدة يواجه حكما بالسجن لعشرة أعوام على الاقل، بعدما اتهمته السلطات بمحاولة تهريب اسلحة فردية الى العراق عبر ميناء في ولاية جورجيا الأميركية. 

وتم استدعاء نهاد الجابري (41 سنة) الى محكمة فيدرالية، بعد مرور سبعة شهور على اكتشاف سلطات لجمارك شحنة الأسلحة المتجهة الى العراق، والتي كانت تضم ثلاثة مسدسات وست بنادق.

ويقيم الجابري في ولاية جورجيا، وهو بحسب سلطات الادعاء الاميركية، حاول شحن الاسلحة في إطار مستوعب للشحن يضم قطع غيار للسيارات، واشتراها من متاجر متفرقة في أنحاء اتلانتا، عبر ميناء سافانا في الولاية. 

وعثر المحققون أيضاً على اسلحة اضافية في منزل الجابري عندما فتشوه. 

والجابري مواطن عراقي، ولديه اقامة دائمة في الولايات المتحدة، وهو يواجه الآن تهمة التهريب، وتقديم اوراق غير صحيحة او مضللة حول التصدير. بتهمة التهريب لوحدها، قد تودي به الى السجن لعشرة اعوام، بحسب المدعي العام ديفيد ايستس. 

 

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