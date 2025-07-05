مياه آسنة تبتلع فتى بالبصرة واعتقال قاتل نزاع قطعة الأرض بكركوك

شفق نيوز – البصرة/ كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، (أقصى جنوب العراق)، بغرق فتى في مياه آسنة بمنطقة حي بغداد وسط المحافظة، فيما كشف مصدر أمني آخر في محافظة كركوك، عن اعتقال شرطة المحافظة المتهم بقتل مدني وإصابة أربعة آخرين، في أعقاب نزاع عشائري اندلع صباح اليوم السبت في قرية "الكييف" التابعة لقضاء الدبس شمال غرب المحافظة.

ففي البصرة، لقي فتى يبلغ من العمر نحو 12 عاماً مصرعه غرقاً، في أحد أنهر المياه الآسنة الواقعة ضمن دور التجاوز في منطقة حي بغداد وسط محافظة البصرة، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الفتى سقط داخل نهر ملوث يستخدم لتصريف المياه الثقيلة في حي بغداد، وتم انتشال جثته من قبل الأهالي".

وأضاف أن "القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً، فيما نُقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وفي كركوك، أفاد مصدر أمني، السبت، بأن قوة من شرطة المحافظة ألقت القبض على المتهم بقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بنزاع قرية "الكييف" في قضاء الدبس.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية تحركت بسرعة بعد وقوع الحادث، وتمكنت من تحديد هوية القاتل خلال وقت قياسي، ونفذت عملية أمنية أسفرت عن القبض عليه داخل القرية".

وأشار إلى أن "المتهم اقتيد إلى مركز الاحتجاز، وهو يخضع حالياً للتحقيق من قبل الجهات المختصة تمهيداً لإحالته إلى القضاء"، مؤكداً أن "الشرطة تواصل انتشارها في محيط المنطقة تحسباً لأي توتر جديد".

وكان نزاع عشائري بين أفراد من عائلتين قد اندلع صباح اليوم في قرية الكييف بسبب خلاف على أرض زراعية، تطوّر إلى تبادل إطلاق نار، وأسفر عن مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.