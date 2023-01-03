"مولد كهرباء ليس إلا"..  انفجار في مدخل الكوت

شفق نيوز/ ذكر مصدر أمني في واسط، يوم الثلاثاء، بأن انفجاراً سمعت أصدائه في احدى مناطق المحافظة ناجم عن مولدة كهرباء اهلية.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الانفجار الذي حصل مساء اليوم، في مدخل مدينة الكوت هو ناتج عن انفجار مولدة في منطقة الكوت الجديدة، مبينا أن الحديث عن انفجار طال محل لبيع الكحول عار عن الصحة.

كما أصدرت شرطة واسط توضيحاً، ورد الى وكالة شفق نيوز، "نود أن نبين لأبناء محافظة واسط أن ما تم سماعه من صوت كان سببه ناتج عن احتراق مولدة في مدخل مدينة الكوت من جهة الحولي مما أدى إلى انفجارها".

يأتي ذلك بعد أن قال ناشطون على مواقع التواصل، إن مجهولين فجروا محلا لبيع المشروبات الكحولية بمحافظة واسط على طريق كوت _ بغداد.