موسكو تُكذّب واشنطن وتؤكد رواية "سيد الشهداء": طائرة أمريكية قصفت ألبوكمال

شفق نيوز/ أكدت روسيا، مساء السبت، تنفيذ غارة أمريكية صباح اليوم، في مدينة ألبوكمال السورية، رغم نفي التحالف الدولي بقيادة واشنطن، تنفيذ أي عملية من هذا النوع.

وكان بيان للتحالف الدولي ضد داعش، قد نفى في وقت سابق من اليوم، التقارير التي تفيد بأن القوات الأمريكية أو قوات التحالف نفذت غارة جوية على الحدود العراقية السورية، مؤكداً: "لم تحدث مثل هذه العملية".

وفند نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، المزاعم الأمريكية، وأكد في بيان اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيرة متعددة المهام تابعة لما يسمى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب من نوع MQ-1C قصفت من الأجواء العراقية دون انتهاك الأجواء السورية، شاحنة بضائع كانت تتحرك في المنطقة".

‏‎وأضاف بوبوف، بحسب البيان، أن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المواطنين السوريين في منطقة البوكمال".

وقتل ثلاثة عناصر موالين لإيران، بينهم عراقيان، في غارة جوية لم تتضح هوية الجهة التي شنتها ليلا على شرق سوريا، قرب الحدود مع العراق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت.

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، يوم السبت، مقتل أحد عناصرها في قصف أمريكي استهدف سيارته على الحدود السورية - العراقية.

وذكر "المجلس الجهادي" في فصيل "كتائب سيد الشهداء" في بيان صدر فجر اليوم، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "تزف المقاومة الاسلامية كتائب سيد الشهداء المنصورة، الشهيد المجاهد عبد الله رزاق عنون الصافي شهيدا على طريق القدس، في قصف أمريكي غادر استهدف عجلته في يوم الجمعة، أثناء دورية للرصد والاستطلاع على تخوم الحدود العراقية السورية".