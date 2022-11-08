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موزع كفالات داعش بقبضة الاستخبارات العراقية 

Category: أمـن

Date: 2022-11-08T16:04:32+0000
موزع كفالات داعش بقبضة الاستخبارات العراقية 

شفق نيوز/ تمكنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الثلاثاء، من اعتقال ما يسمى "موزع كفالات" لدى تنظيم "داعش" وداعمهم اللوجستي في محافظة ديالى. 

وقالت وزارة الداخلية في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الوزارة تواصل عملياتها النوعية لملاحقة فلول عصابات داعش الارهابية، إذ تمكنت من القاء القبض على ما يعرف بـ(موزع كفالات داعش) في محافظة ديالى. 

وبينت أن "رجال وكالة الاستخبارات نفذوا بناء على معلومات استخبارية دقيقة عملية نوعية لملاحقة متهم مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في محافظة ديالى، يعمل بصفة موزع كفالات ضمن عصابات داعش، بالإضافة إلى نقل وتوزيع الدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية في قضاء بعقوبة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم واحالته الى الجهات القضائية تمهيدا لمحاكمته وتحقيق الجزاء العادل بحقه".

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