موانئ العراق.. ضبط 200 سيارة وآلية ثقيلة ببيانات مزورة في يومين فقط (فيديو)

شفق نيوز/ كشفت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، يوم الثلاثاء، عن ضبط أكثر من 200 سيارة وآلية ثقيلة تم إدخالها إلى أرصفة ميناء أم قصر ببيانات مزورة، خلال يومين فقط.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه ضمن حملتها الواسعة في مكافحة التهريب، وعلى مدار يومين تم ضبط عجلات ممنوعة من الاستيراد لكونها تحمل أرقام شواصي مزورة من أجل رفع موديلها لكونها بموديلات قديمة، في منفذي ميناء أم قصر الشمالي، وأم قصر الأوسط.

وبينت أن العملية تمت بناءً على معلومات عن نية مهربين بإدخالها إلى العراق، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على عدد كبير من السيارات استناداً لقرار قاضي تحقيق أم قصر.

وأكدت أنه بعد التدقيق والتفتيش والبحث من قبل لجنة مشتركة عن سنة صنع هذه العجلات تبين وجود أكثر من 200 عجلة وآلية ثقيلة تحمل أرقام شواصي مزيفة أقل من السنة المسموح باستيرادها قانونياً، كونها مصنعة قبل سنة 2023.

وأضافت الهيئة أنه تمت مصادرة العجلات بموجب محضر ضبط أصولي مشترك بحضور ممثلين من مديرية المرور العامة في بغداد.