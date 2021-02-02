أموال داعش: كم؟ وكيف تنقل، ومن أين؟

شفق نيوز/ ذكر موقع "المونيتور" الأميركي ان تنظيم داعش الارهابي الذي تم تدميره بشكل كبير في العام 2019، ما زالت لدى شبكاته القدرة على الوصول إلى نحو 100 مليون دولار من الأموال المحفوظة في الشرق الأوسط، بحسب وزارة الخزانة الاميركية.

الا ان الاحتياطات المالية لداعش هي في أدنى مستوى لها منذ ان استولت على أراض شاسعة في العراق وسوريا العام 2014، اذ خسرت مواردها من الضرائب وبيع النفط في المناطق التي احتلتها. ومع ذلك، فان بقايا داعش في سوريا ما زالوا يتلقون دفعات من الاموال من مرتبطين بهم يتمركزون في تركيا، ومن مهربين في العراق، استنادا الى مذكرة لوزارة الخزانة الاميركية كشف النقاب عنها مؤخرا.

وبعض هذه الحوالات المالية تصل عبر شركات تحويل الأموال في مخيم الهول الذي يؤوي 50 الف شخص من أفراد عائلات مسلحي داعش، وبعضها يجري نقله عبر الحدود الصحراوية بين العراق وسوريا.

ويشير " المونيتور " في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، الى ان داعش في الداخل السوري ما زال يجمع الأموال من خلال الضرائب على عمليات تهريب للنفط في الشرق السوري، ومن خلال جرائم الخطف والابتزاز التي تستهدف رجال اعمال والسكان، ومن خلال عمليات السطو، ونشاطات لشركات واجهة مزيفة تمارس نشاطها، بحسب مذكرة وزارة الخزانة الاميركية.

وتوفر المذكرة الاميركية نافذة للاطلالة على الجبهة المنسية في الحرب الاميركية على دويلة الجهاديين، وهو صراع تراجعت أهميته في العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام، لكن شبكات مسلحي داعش ما زالت هناك، وهي قاتلة بحسب ما اكده الهجوم الانتحاري المزدوج في العاصمة العراقية بغداد مؤخرا.

ويقول الباحث في "معهد هادسون" الاميركي ديفيد آشير الذي قاد استراتيجية حرب وزارة الخارجية الاميركية الاقتصادية على داعش عامي 2014 و2015، أن إدارة الرئيس جو بايدن ربما تكون راغبة باعادة النظر في مقاربات واشنطن في الشرق الاوسط بعد دونالد ترامب، وقد تسعى الى النظر في وسائل لقطع دعم الممولين لداعش.

ونقل "المونيتور" عن آشير قوله ان "تقبل تركيا لتمويل داعش، كان كبيرا بشكل غير طبيعي. لا اعتقد ان جهدا كافيا بذل داخل تركيا لقطع تمويل داعش والعمليات البنكية".

ويذكر آشير بان في الايام الاولى من اعلان الخلافة الداعشية، اعترف اعضاء في التنظيم للمحققين الأميركيين انهم استخدموا الجانب التركي من الحدود مع سوريا ك"ماكينة لهم لسحب الاموال (ATM)".

وقال آشير "كانت هناك جهود مشتركة موسمية، لكن لم تكن مستمرة. سيكون أمرا عظيما اذا حصلت ادارة بايدن على تعاون أكبر في هذا المجال".

وبحسب "المونيتور" فان بريت ماكجورك المسؤول الأميركي الأكثر انتقادا لموقف الحكومة التركية ازاء داعش، قد عاد الان الى البيت الابيض كمنسق لمجلس الأمن القومي للشرق الاوسط وشمال افريقيا. وهو كان عمل كمبعوث أميركي للتحالف ضد داعش في ظل رئاستي باراك أوباما ودونالد ترامب، واستقال احتجاجا على قرار ترامب المفاجئ بسحب كل القوات الاميركية من سوريا في كانون الاول 2018.

صحيح ان ذلك القرار تم التراجع عنه من جانب ترامب، لكنه عاد وأمر القوات الاميركية بعد ذلك بعشرة شهور بالخروج من سوريا، ما اجبر القوات الخاصة الاميركية على تسليم اراض تحت سيطرتها الى الجيش السوري وروسيا. وبحسب وزارة الخزانة الاميركية في العام الماضي فان هذا الانسحاب الاميركي قلص من قدرة الحكومة الاميركية على مراقبة النشاطات المالية لداعش.

وبناء على تقديرات تقرير للامم المتحدة، فان لدى داعش حاليا نحو 10 الف مسلح ما بين العراق وسوريا. وساعدت الولايات المتحدة العراق على تعزيز اجراءاته الامنية على الحدود مع سوريا والممتدة على طول 400 ميل، والتي كانت تستخدم لعقود في تهريب المسلحين والسلاح والمخدرات والسجائر والاموال.