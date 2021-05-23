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مواجهة مسلحة في شوارع النجف تطيح بتاجر مخدرات

Category: أمـن

Date: 2021-05-23T10:38:10+0000
مواجهة مسلحة في شوارع النجف تطيح بتاجر مخدرات

شفق نيوز/ أفاد إعلام شرطة النجف، يوم الاحد، بالقاء القبض على تاجر مخدرات بعد مواجهة مسلحة في شوارع المحافظة اسفرت عن اصابة أحد ضباط الشرطة.

وقال في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "قائد شرطة النجف وبعد ورود معلومات عن وجود شخص يتاجر بالمخدرات شكل فريقاً برئاسته لتنفيذ العملية التي شاركت فيها مكافحة اجرام المخدرات وقوة من افواج طوارىء النجف سرية سوات".

وأضاف بيان شرطة النجف، أنه "بعد جمع المعلومات لتنفيذ العملية، تم مداهمة التاجر في احد الاحياء الشمالية، وخلال عملية القاء القبض عليه قام بإطلاق النار على القوة الأمنية، ما ادى إلى إصابة ضابط خلال المداهمة حيث تم نقله فورا إلى المستشفى وطوق المكان بالكامل".

وأكد البيان أنه "تم القاء القبض على التاجر وضبطت بحوزته مواد مخدرة  وتم احالته للقضاء لينال جزائه العادل".

 

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