مواجهة مسلحة "هوليودية" في بغداد بين الأمن وصاحب "مولدة" (فيديو)

شفق نيوز - بغداد

افاد مصدر في الشرطة المحلية، صباح اليوم الأحد، باندلاع مواجهة مسلحة بين القوات الامنية وصاحب مولدة اهلية في منطقة "البنوك" شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن، تبادلا لإطلاق النار حصل وصاحب مولدة اهلي متجاوز اثناء رفعها من قبل البلدية في "البنوك".

وبيّن المصدر، أن المتهم لاذ بالفرار الى جهة مجهولة أن اشتبك مع القوات الامنية.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جانبا من ذلك الاشتباك المسلح: