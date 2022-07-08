بمحافظتين .. مواجهة مسلحة تنتهي باعتقال سارق والقبض على آخر سطا على 50 الف دولار

شفق نيوز/ افادت شرطة محافظة الديوانية جنوبي العراق، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على سارق متعاط للمخدرات بعد مواجهة مسلحة دارت بينه وبين القوات الامنية.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، إنها نفذت أوامر قبض بحق الأشخاص المطلوبين للقضاء وأثناء الممارسة تم مشاهدة المشتبه به وهو يحاول كسر إقفال احد المحال التجارية حيث قامت المفارز بمطاردته في منطقة (البو جاسم)".

وأضاف البيان أن المتهم قام برمي الإطلاقات النارية على المفارز والدخول في احد الدور السكنية، مشيرا إلى أنه تم تبليغ عمليات الشرطة وإرسال تعزيز للمفارز تم تطويق الدار وتم القبض على المتهم وبحوزته مسدس عيار( ٩ملم وسكين وكتر) وكذلك وجد بحوزته مادة الكرستال المخدرة وأمبولة ومشعل.

ووفقا للبيان فإنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

إلى ذلك تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (٥٠) ألف دولار أمريكي و(٢٣) مليون دينار عراقي من داخل عجلة في منطقة المنصور ببغداد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم، إن عملية القبض تمت بعد أن استخبرت مفارز مكتب المنصور لمكافحة الإجرام عن وجود حادث سرقة ضمن قاطع المسؤولية ليتم وعلى الفور تشكيل فريق عمل، وبعد التحري وجمع المعلومات أثمرت بالوصول إلى المتهم والقبض عليه ، ولدى إجراء التحقيق معه اعترف صراحة بقيامه بسرقة المبلغ المذكور من داخل العجلة.