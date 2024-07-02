مواجهة مسلحة بين راعي أغنام ولصوص تخلف قتلى في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في النجف، اليوم الثلاثاء، بأن "معركة مسلحة" اندلعت بين احد رعاة الاغنام ولصوص حاولوا سرقة أغنامه.

وفي تفاصيل "المعركة"، أوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " اللصوص هاجموا في بادئ الأمر كلاب حراسة الشخص الراعي وقتلوها بواسطة السم، ثم تنبه لهم راعي الاغنام حتى دخل بمواجهة مسلحة معهم في بادية النجف".

وبين المصدر، ان "المواجهة المسلحة أسفرت عن مقتل أحد اللصوص، فيما لاذ اللصوص المتبقين بالهرب إلى جهة مجهولة الهوية"، لافتا إلى أن "القوات الامنية باشرت بحملة تفتيش في المنطقة بحثا عن اللصوص بعدما نقلت الجثة للطب العدلي".