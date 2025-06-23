مهندسو العراق يتحصنون بالسلاح بقرار جديد من الداخلية (وثائق)

شفق نيوز/ أكد نقيب المهندسين العراقيين ذوالفقار حوشي المكصوصي، يوم الاثنين، إستجابة وزارة الداخلية لطلب النقابة بإصدار إجازات لحيازة وحمل السلاح لمن هم بدرجة "مهندس إستشاري"، فضلا عن السماح بشراء السلاح من قبل صندوق شهداء الشرطة.

وأشار المكصوصي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "اعتماد هوية النقابة كوثيقة رسمية معترف بها لدى السيطرات الأمنية والمرورية والمؤسسات الحكومية".

من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية بتاريخ 22 حزيران 2025 توجيهًا رسميًا إلى مديرية الهويات وإجازات السلاح تؤكد فيه الموافقة على منح الإجازات المطلوبة، في إطار الإجراءات القانونية والتنظيمية، وبما يعزز الأمن المجتمعي ويدعم دور المهندس العراقي في القطاعين العام والخاص، وذلك وفقا لوثائق صادرة من الوزارة وحصلت عليها الوكالة.