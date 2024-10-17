مهندسون صينيون ينجون من نيران عشائرية جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بنجاة مهندسين صينيين من نيران "عشائرية" في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عجلة تابعة الى مهندسين نفط ميسان (شركة صينية) تعرضت لهجوم مسلح من قبل مجموعة تتبع لعشيرة السواعد (بيت مانع)".

واوضح المصدر ان "المسلحين كانوا قد طلبوا اتاوات من المهندسين وبعد رفض المهندسين قامو بالتعرض على عجلتهم باسلحة نوع بيكيسي وكلاشينكوف ولا توجد اي اضرار بشرية، فقط مادية".

ولفت المصدر الى أن "المهندسين قاموا بطلب شكوى ضد المسلحين وتم إعتقال (14) شخصاً من بيت (مانع) من قبل الجيش العراقي ومركز شرطة المشرح بمحافظة ميسان".