مهمتها نقل انتحاريين وتهجير سكاني.. اعتقال خلية ارهابية خاصة بـ"قاطع جنوبي بغداد"

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الثلاثاء، اعتقال خلية ارهابية تابعة لتنظيم داعش تنشط جنوبي العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان، أن عملية الإعتقال تمت بعملية استباقية لمفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وتم اعتقال ثمانية ارهابيين ضمن تلك الخلية والتي نشط عملها في جرف النصر- الصخر- ضمن محافظة بابل في نقل انتحاريين ونقل ونصب وتفجير العبوات الناسفة على القوات الامنية والمواطنين واستهداف نقاط المرابطة ومراكز الشرطة والتهجير القسري على الهوية،

واضاف أنه من خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين، تم تدوين اقوالهم ابتدائيا" وقضائيا" واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية.