مهمة جديدة تناط للواءين مشتركين بين الجيش العراقي والبيشمركة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البيشمركة، يوم الأحد، التوصل إلى اتفاق مع وزارة الدفاع العراقية، على تشكيل لواءين مشتركين من الجيش والبيشمركة.

وقال رئيس أركان قوات البيشمركة، الفريق جمال ايمنكي، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار تشكيل لواءين مشتركين بين الجيش والبيشمركة جاء عقب زيارة وفد أمني إلى أربيل مؤخراً لبحث موضوع تشكيل قوات مشتركة".

وأوضح ايمنكي، أن "القرار اتخذ من الطرفين على أن يتم البدء بالخطوات العملية لتنفيذ القرار في الأيام المقبلة لسد الفراغات الأمنية بالمناطق الفاصلة بين القوات العراقية وقوات البيشمركة من خانقين إلى غرب دجلة".

وختم رئيس أركان قوات البيشمركة، حديثه بالإشارة إلى أن "مراكز التنسيق المشتركة الستة بين الطرفين تواصل مهامها دون أي عراقيل".

والعام الماضي توصلت بغداد وأربيل لاتفاق لتشكيل أربعة مراكز تنسيق مشتركة لتبادل المعلومات ومحاربة فلول داعش في جيوب الفراغات الأمنية الواقعة ضمن المناطق المتنازع عليها.

وتعد الفراغات الأمنية بين قوات الجيش العراقي والبيشمركة، أحد أبرز التحديات أمام جهود محاربة فلول داعش في العراق.

وتمتد الفراغات من الحدود السورية شمالاً عند محافظة نينوى مروراً بمحافظة صلاح الدين وكركوك وصولا إلى ديالى على حدود إيران.

وتشكلت الفراغات نتيجة التوتر بين الجيش والبيشمركة في أعقاب استفتاء الاستقلال عام 2017، إذ تمتد بينهما ما يشبه الأرض الحرام بين جيشين وفي بعض المناطق تكون بعمق بضعة كيلومترات وتعد ملاذا لتحرك مسلحي داعش دون وجود قوات أمنية.