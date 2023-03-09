أمهلها 72 ساعة.. السوداني يشكل لجنة لكشف ملابسات وفاة مواطن خلال التحقيقات

شفق نيوز / وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، يوم الخميس، بتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات وفاة مواطن في محافظة بابل.

يأتي ذلك، بعد أن اطلع السوداني، على مناشدة شقيق المتوفى (بونتيال ناصر شليوش) على قناة الوطن الفضائية، الذي توفي خلال فترة احتجازه على ذمة التحقيق يوم 7 آذار الجاري.

وقال الناطق باسم القائد العام، اللواء يحيى رسول، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة التحقيق ستكون برئاسة مستشار السوداني لحقوق الإنسان، وعضوية عدد من كبار الضباط بوزارة الداخلية، وجهاز الأمن الوطني".

وأضاف اللواء رسول، أن "اللجنة التحقيقية توجهت إلى محافظة بابل، وباشرت بأعمالها، على أن تنجز سير التحقيق خلال 72 ساعة".

وأشار إلى أن "القائد العام سيتابع مجريات التحقيق، للوقوف على ملابسات هذا الحادث ومعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة".