مهرّبة داخل إطارات وأكياس رز.. الأمن العراقي يفكك شبكة دولية لتجارة المخدرات

شفق نيوز/ أعلنت جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الجمعة، عن تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات وضبط كمية كبيرة من "الكبتاغون" محرّبة داخل إطارات سيارات وأكياس رز في النجف.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزه في محافظة النجف، وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت من تفكيك شبكة مخدرات دولية والقبض على ثلاثة متهمين من أفرادها وضبط 200 ألف حبة مخدرة نوع "كبتاغون" في بغداد.

وبين أن العملية جرت بعد جهد استخباري ومتابعة خط سير شبكة المخدرات الذي أفضى إلى كشف أساليب التهريب المبتكرة المتمثلة بإخفاء المواد المخدرة في داخل إطار عجلات الحمل وأكياس الرز ليتم توزيعها على المروجين.