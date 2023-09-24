من 6 محاور .. قوات مشتركة تتعقب داعش في بادية صلاح الدين وصولاً لحدود كركوك

شفق نيوز/ أفاد مسؤول عسكري في الحشد الشعبي، يوم الأحد، بانطلاق عمليات امنية شاملة لملاحقة وتعقب بؤر داعش في بادية محافظة صلاح الدين وصولاً لحدود محافظة كركوك.

وقال القيادي في الحشد محمد الجنابي لوكالة شفق نيوز، ان قوات من الوية الحشد "9-22-88"، وبمشاركة الهندسة العسكرية ومكافحة المتفجرات والاستخبارات العسكرية وقيادة عمليات صلاح الدين، شرعوا بعمليات تفتيش وتمشيط في المناطق الشاغرة والساخنة شرقي صلاح الدين والحدودية مع كركوك.

واكد ان العملية انطلقت من 6 محاور باتجاه منطقة "العيث" شرقي صلاح الدين والتي تحوي بؤراً خفية لمفارز داعش، مشيرا الى ان أن العملية تهدف لتجفيف منابع الإرهاب، وفرض الأمن و الاستقرار.

وفي مستهل العمليات اكد الجنابي، تفجير نحو 7 عبوات ناسفة في قاطع "العيث" من قبل الهندسة العسكرية وفريق مكافحة المتفجرات، مؤكدا ان القوات الامن تواصل التقدم والبحث عن العبوات.

وتُعد مناطق شرقي صلاح الدين وأبرزها قاطع (العيث) بؤرا ساخنة لعناصر تنظيم داعش بسبب امتدادها الجغرافي الشاسع ووعورتها، وعدم مسكها ميدانيا من قبل القوات الامنية الى جانب قربها من قرب حدود كركوك وأطراف ديالى الساخنة.