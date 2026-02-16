من 5 محاور.. الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية مشتركة في صحراء نينوى

شفق نيوز- نينوى

أعلنت قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي، يوم الاثنين، اطلاق عملية أمنية واسعة في صحراء نينوى من خمسة محاور، بمشاركة قطعات الجيش العراقي.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية تهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب، وتعقب الخلايا النائمة، ومنع أي تحركات معادية في المناطق الصحراوية، عبر تنفيذ عمليات تفتيش وتمشيط شاملة تستند إلى جهد استخباري واستطلاع ميداني مسبق لضمان الدقة وسرعة الإنجاز.

وأضاف أن العملية انطلقت بمشاركة ألوية وأقسام قيادة عمليات نينوى، وعمليات غرب نينوى، ومكتب المعلومات في المحافظة، مع إسناد مباشر من مديريات الهيئة، بينها الهندسة العسكرية، والطبابة.

وأشار البيان، إلى أن هذه العملية جاءت ضمن سلسلة عمليات استباقية تنفذها قوات الحشد الشعبي بالتنسيق مع القوات الأمنية، لترسيخ الأمن والاستقرار ومنع إعادة تشكل العناصر الإرهابية في المناطق المفتوحة.