من وزارة الداخلية.. السوداني يصدر 7 توجيهات

شفق نيوز/ أكد القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، أهمية تعزيز الأمن المجتمعي، والحدّ من الجريمة المنظمة، فيما شدد على ضرورة التعاون الإيجابي لمنتسبي وزارة الداخلية مع المواطنين.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها السوداني، مساء اليوم إلى مبنى وزارة الداخلية، واجتماعه بالوزير عبد الأمير الشمري وكارد الوزارة المتقدم، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

واستمع السوادني، بحسب البيان، إلى عرض مفصّل عن الوضع الأمني في عموم العراق، واطّلع على سير الخطط الأمنية للوزارة، ومفاصل العمل الأخرى المخصصة لتقديم الخدمات إلى المواطنين.

وأكد القائد العام، الدور الكبير لوزارة الداخلية وواجباتها في تعزيز الأمن المجتمعي، وما يشكله من ركيزة مهمة لنجاح الخطط التنموية التي يتوقف عليها البناء وتطوير الواقع الاقتصادي، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

واستذكر السوداني، وفق البيان "شهداء وزارة الداخلية بجميع أجهزتها، وما قدموه من تضحيات جليلة من أجل أمن المواطنين"، مشدداً على ضرورة "بذل أقصى الجهود في سبيل الحدّ من الجريمة المنظمة، وتطوير الخطط الأمنية وتنسيق الجهود المشتركة لملاحقة تجار المخدرات، وحماية المجتمع من أضرارها".

وقال إن "وزارة الداخلية أكثر المؤسسات الأمنية تماسّاً مع المواطنين، ما يتطلب من منتسبيها كافة التعامل المهني والمنضبط معهم، وتسهيل معاملاتهم في الدوائر الخدمية التابعة للوزارة"، موجهاً ضبّاط الداخلية بـ"الاهتمام بالمنتسبين، وأن يكونوا قريبين منهم، وحل مشكلاتهم في نطاق العمل والواجبات الأمنية".