سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

من هو نائب "البغدادي" الذي اعتقلته المخابرات العراقية ؟

Category: أمـن

Date: 2021-10-11T08:12:32+0000
من هو نائب "البغدادي" الذي اعتقلته المخابرات العراقية ؟

شفق نيوز / هي واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود، التي نفذتها قوة من جهاز المخابرات العراقي للقبض على نائب زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، بحسب ما وصفها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عند الإعلان عن اعتقال وزير مالية داعش ونائب البغدادي سامي جاسم الجبوري .

وفيما يلي السيرة الذاتية لنائب أبو بكر البغدادي الذي اعتقلته المخابرات العراقية مؤخرا.

 

1. الاسم: سامي جاسم محمد جعاطة العجوز الجبوري.

2. التولد: 1974.

3. الكنية: ابو اسيا - حجي حامد – ابو عبدالقادر الزبيدي.

4. الأولاد: عمر – سمية – آسيا – أبو بكر.

9. الزوجة: شكرة مطلك صالح بالإضافة إلى ثلاث إيزيديات سبيات من الموصل.

الملاحظات والمناصب التي شغلها:

أ-  عام 2004 بايع تنظيم التوحيد والجهاد في بلاد الرافدين على يد أبو مصعب الزرقاوي.

ب - في 15/2/2005 اعتقل من قبل القوات الأمريكية وبقي في معتقل بوكا لغاية عام 2010 حيث أطلق سراحه.

ج - بعد إطلاق سراحه تولى مباشرة منصب المسؤول الأمني عن قاطع الهيجل والزاب ومخمور في صلاح الدين.

د- بعد أحداث 10/6/2014 أصبح مسؤول الأمنية لولاية دجلة ثم أصبح بعد فترة نائب والي دجلة.

هـ - انتقل إلى الشام ونصب من قبل أبو بكر البغدادي أميرا لديوان الركاز.

و- بأمر أبو بكر البغدادي أصبح نائبا له وتولى منصب أمير ديوان بيت المال الخاص بإمارة تنظيم داعش.

ز- بعد مقتل البغدادي استلم منصب المشرف العام ولاية الشام وإدارة الملفات المالية والاقتصادية لتنظيم داعش وعمل مع الخليفة (أبو إبراهيم القريشي).

related

انتشار أمني وحالة إنذار في الموصل.. ترقب لمعطيات 48 ساعة المقبلة

Date: 2021-08-15 16:32:03
انتشار أمني وحالة إنذار في الموصل.. ترقب لمعطيات 48 ساعة المقبلة

كشف كواليس زيارة الكاظمي إلى الفلوجة وأسبابها غير المعلنة

Date: 2020-12-11 18:12:12
كشف كواليس زيارة الكاظمي إلى الفلوجة وأسبابها غير المعلنة

مصادر عراقية: تلقينا تأكيداً لنبأ مقتل البغدادي

Date: 2019-10-27 08:16:54
مصادر عراقية: تلقينا تأكيداً لنبأ مقتل البغدادي

ذوو ضحايا مجزرة "البو دور" يرفضون تشييع الجثامين ويطالبون بحضور الكاظمي

Date: 2021-03-12 11:21:26
ذوو ضحايا مجزرة "البو دور" يرفضون تشييع الجثامين ويطالبون بحضور الكاظمي

الكشف عن معلومات جديدة حول حياة شقيقة البغدادي

Date: 2019-11-06 21:42:56
الكشف عن معلومات جديدة حول حياة شقيقة البغدادي

الكاظمي يتوجه الى ذي قار لمتابعة فاجعة مستشفى الحسين

Date: 2021-07-12 20:43:35
الكاظمي يتوجه الى ذي قار لمتابعة فاجعة مستشفى الحسين

الكاظمي يعتزم إشراك البيشمركة بعمليات عسكرية .. ياور: نحن مستعدون

Date: 2020-06-02 11:09:57
الكاظمي يعتزم إشراك البيشمركة بعمليات عسكرية .. ياور: نحن مستعدون

جهاز المخابرات العراقي ينعى العقيد نبراس الفيلي: له الدور الأبرز في محاربة الارهاب والجريمة المنظمة

Date: 2021-06-07 12:11:34
جهاز المخابرات العراقي ينعى العقيد نبراس الفيلي: له الدور الأبرز في محاربة الارهاب والجريمة المنظمة