من هو نائب "البغدادي" الذي اعتقلته المخابرات العراقية ؟

شفق نيوز / هي واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود، التي نفذتها قوة من جهاز المخابرات العراقي للقبض على نائب زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، بحسب ما وصفها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عند الإعلان عن اعتقال وزير مالية داعش ونائب البغدادي سامي جاسم الجبوري .

وفيما يلي السيرة الذاتية لنائب أبو بكر البغدادي الذي اعتقلته المخابرات العراقية مؤخرا.

1. الاسم: سامي جاسم محمد جعاطة العجوز الجبوري.

2. التولد: 1974.

3. الكنية: ابو اسيا - حجي حامد – ابو عبدالقادر الزبيدي.

4. الأولاد: عمر – سمية – آسيا – أبو بكر.

9. الزوجة: شكرة مطلك صالح بالإضافة إلى ثلاث إيزيديات سبيات من الموصل.

الملاحظات والمناصب التي شغلها:

أ- عام 2004 بايع تنظيم التوحيد والجهاد في بلاد الرافدين على يد أبو مصعب الزرقاوي.

ب - في 15/2/2005 اعتقل من قبل القوات الأمريكية وبقي في معتقل بوكا لغاية عام 2010 حيث أطلق سراحه.

ج - بعد إطلاق سراحه تولى مباشرة منصب المسؤول الأمني عن قاطع الهيجل والزاب ومخمور في صلاح الدين.

د- بعد أحداث 10/6/2014 أصبح مسؤول الأمنية لولاية دجلة ثم أصبح بعد فترة نائب والي دجلة.

هـ - انتقل إلى الشام ونصب من قبل أبو بكر البغدادي أميرا لديوان الركاز.

و- بأمر أبو بكر البغدادي أصبح نائبا له وتولى منصب أمير ديوان بيت المال الخاص بإمارة تنظيم داعش.

ز- بعد مقتل البغدادي استلم منصب المشرف العام ولاية الشام وإدارة الملفات المالية والاقتصادية لتنظيم داعش وعمل مع الخليفة (أبو إبراهيم القريشي).