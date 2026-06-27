أمن نينوى يطيح بشاب ارتكب مجزرة بحق عائلته ودَفَن جثثهم جنوب الموصل

شفق نيوز - نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم السبت، بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على شاب أقدم على قتل أربعة من أفراد عائلته داخل منزلهم في قضاء الحضر جنوب الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المتهم أطلق النار على والدته وشقيقتيه وشقيقه، ما أسفر عن مقتلهم جميعاً، قبل أن يعمد إلى دفن الجثث في محيط المنزل في محاولة لإخفاء الجريمة.

وأضاف أن الجريمة كُشفت بعد تحريات وإجراءات أمنية، حيث تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المتهم الذي اعترف مبدئيا بارتكابه هذه المجزرة، فيما باشرت فرق الأدلة الجنائية برفع الجثث وإجراء الكشف الموقعي.

وأكد المصدر أن تحقيقاً فُتح لمعرفة الدوافع الحقيقية وراء ارتكاب الجريمة، وما إذا كانت تقف وراءها أسباب عائلية أو نفسية أو دوافع أخرى، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.