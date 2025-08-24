أمن مطار بغداد يوضح تفاصيل حادثة إطلاق النار

شفق نيوز- بغداد

أصدرت مديرية أمن وحماية المطارات العراقية، يوم الأحد، إيضاحاً حول حادثة إطلاق النار في مطار بغداد الدولي.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المنتسب (شرطي من قوة وحدة حماية مطار بغداد الدولي - شرطة اتحادية)، تعرض إلى إصابة بطلق ناري في ساقه عن طريق الخطأ، وذلك أثناء قيامه بإدامة سلاحه الشخصي".

ووفق البيان، فإن الحادث عرضي، ولم ينجم عن أي عمل "عدائي أو خرق أمني".

وقبل ذلك، أفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، بأن شرطياً أصاب نفسه بإطلاق النار على نفسه، من بندقيته الحكومية من طراز (أم4) أثناء مناوبته في نقطة تفتيش في مطار بغداد الدولي، ما تسبب بإصابته بشكل حرج.