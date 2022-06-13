أمن مطار بغداد يضبط مسكوكات وتماثيل أثرية برفقة مسافر استرالي

شفق نيوز/ أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، يوم الاثنين، عن ضبط مواد مشتبه بها كآثار تضم مسكوكات فضية وتماثيل وأحجار كريمة أثناء دخولها إلى صالة المسافرين برفقة مسافر يحمل الجواز الأسترالي.

وذكرت بيان لمطار بغداد الدولي، أنه تم تسليم تلك المواد أصوليًا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات بشأنها.

وكانت محكمة استئناف الكرخ ببغداد، قد حكمت على مواطن بريطاني بالسجن 15 عاما، وبراءة عن أخر ألماني، بتهمة تهريب قطع أثرية إلى خارج البلاد.

وكان المتهمان، وهما عالم الجيولوجيا البريطاني جيمس فيتون (66 عاماً) والطبيب النفسي الألماني فولكار وولدمان (60 عاماً) ضمن مجموعة سياحية منذ السادس من مارس/آذار، قبل أن يتمّ توقيفهما بمطار بغداد في 20 من الشهر ذاته، إثر العثور بحوزتهما على 12 قطعة أثرية هي عبارة عن كسارات سيراميك وفخار بغالبيتها.