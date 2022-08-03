من مخلفات (داعش).. إصابة طفل بانفجار قنبلة يدوية غربي الموصل

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى، اليوم الأربعاء، بإصابة طفل بانفجار "قنبلة يدوية" غربي الموصل، مركز محافظة نينوى.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "طفلاً في التاسعة من عمره من أهالي قرية النزازة التابعة لناحية المحلبية، غربي الموصل، كان يلهو بقنبلة يدوية (رمانة)، من مخلفات تنظيم (داعش)، من دون أن يعرف حجم خطرها قبل ان تنفجر عبر سحبه صاعق التفجير، ما أدى لإصابته بجروح متفاوتة".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية نقلت الطفل الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما طوقت المنطقة وفتحت تحقيقاً في الحادث".