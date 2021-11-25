من محورين.. انطلاق عملية أمنية واسعة النطاق لملاحقة داعش في ديالى

شفق نيوز/ شرعت قيادة عمليات ديالى، يوم الخميس، بعملية بحث وتفتيش واسعة في عدة مناطق لملاحقة بقايا تنظيم داعش وتطهيرها من المتفجرات والمخلفات الحربية.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوة من فرقة المشاة الأولى والقطعات الملحقة بها من اللواء الأول قوات خاصة، وبإشراف ميداني من قبل قائد عمليات ديالى اللواء الركن رعد محمود عبد، باشرت بتطهير قرى ومناطق حوض "قوري جاي" وعلى شكل محورين.

وبينت أن المحور الأول بأمرة آمر اللواء ٥٣ الفرقة الأولى، لتفتيش وتطهير "قوري جاي" باتجاه الغرب، لتفتيش القرى (الياسات، واللقومجفة عيشة، والبو غنام ساري، وكولمويلح)، والمحور الثاني بأمرة مقدم اللواء ٥٣ الفرقة الأولى، لتفتيش قرى (ناحية جبارة، والكلابات) وصولاً إلى الحافة الشرقية لجبل كيلان.

وتشهد محافظة ديالى وخاصة المناطق الشرقية والشمالية منها اضطرابات أمنية حيث ينفذ عناصر تنظيم داعش بين وقت وآخر عمليات تستهدف المدنيين والقوات الأمنية.