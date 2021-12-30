أمن كركوك يطيح بخلية إرهابية خططت لاقتحام مبنى تسفيرات المحافظة.. صور

شفق نيوز/ أعلنت استخبارات وأمن كركوك، اليوم الخميس، عن القبض على خلية إرهابية كانت تخطط لاقتحام مبنى تسفيرات المحافظة، وعرضت صوراً لاعضاء الخلية بعد القبض عليهم.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه بعملية نوعية وجهد استخباراتي مميز ونتيجة لمعلومات دقيقة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك الميدانية التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن من الإطاحة بخلية إرهابية مكونة من أربعة إرهابيين كانوا يخططون لاقتحام مبنى تسفيرات محافظة كركوك".

وأضافت أن العملية جرت بتنسيق عالٍ بين مفارز المديرية الميدانية وقوة اقتحام قائد شرطة المحافظة والفرقة الثامنة جيش عراقي".

وأشارت إلى أن "الارهابيين اعترفوا بأنهم أجروا جولات استطلاعية لجمع المعلومات حول عدد أبراج الحراسة في مبنى التسفيرات وانهم تفاجؤا بمباغتة الأجهزة الأمنية لهم دون ان يشعروا".

ولفتت إلى أن "أحد الارهابيين كان يقوم بتزويد عصابات داعش الإرهابية بأسماء المواطنين المتعاونين مع القوات الأمنية ويقوم الآخر بتزويد عناصر العصابات الإرهابية بمستمسكات ثبوتية مزورة تساعدهم على التنقل والتخفي من الأجهزة الأمنية في قاطع الرياض حيث كانوا ينقلون المواد الغذائية والمؤن بعجلات مسروقة تحمل أوراق مزورة"، موضحة أن من ضمن المجموعة الإرهابية كان ممن شارك بعمليات إرهابية استهدفت القوات الأمنية وقوات البيشمركة".

على الصعيد الامني أيضاً، أفاد مصدر امني في كركوك، باعتقال ستة "ارهابيين" وثلاثة عشر مطلوباً بقضايا قضائية.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، إن جهاز الامن الوطني تمكن من القاء القبض على ستة من عناصر داعش الارهابي في مناطق متعددة في محافظة كركوك بعد متابعات دقيقة استمرت ثلاثة اسابيع ".

وأشار المصدر، إلى أن جهاز الامن الوطني تمكن أيضاً من القبض على ثلاثة عشر مطلوبا وفق اوامر قضائية خلال الشهر الحالي بتهمة الأبتزاز الألكتروني".