من "عين الأسد".. قوات التحالف تسلم معداتها القتالية للجيش العراقي

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، السبت، بأن قوات التحالف الدولي سلمت معداتها القتالية للجانب العراقي وذلك ضمن خطة إنهاء المهام القتالية لتلك القوات في البلاد.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استمرارا لنتائج الحوار الاستراتيجي ولمتابعة تنفيذ الاتفاق العراقي مع قوات التحالف الدولي لسحب القوات القتالية التابعة لقوات التحالف بشكل كامل من البلاد وبدء عمل المستشارين، اجرت اللجنة الفنية العسكرية العراقية التي ضمت مستشار الأمن القومي ونائب قائد العمليات المشتركة ومعاون رئيس اركان الجيش وعدد من القادة وخلية الاعلام الامني، زيارة لقاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار".

وأضافت أن "اللجنة زارت أماكن جمع التجهيزات والدعم اللوجستي، كما أجرت اللجنة جولة ميدانية على المناطق التي كانت تشغلها قوات التحالف الدولي، واطلعت على بعض النماذج من الآليات والأجهزة الفنية التي بدأت قوات التحالف الدولي بتسليمها الى الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وقيادة قوات شرطة حرس الحدود".

وتابعت بالقول، "كما تم تأكيد عمل بعثة التحالف الدولي المتبقية في العراق التي تتمثل مهمتها الأساسية في تقديم المشورة والمساعدة والتمكين للقوات الأمنية العراقية".