من ضمنها توقيع عقود تسليح مع العراق .. شفق نيوز تنشر أجندة زيارة شويغو لبغداد

شفق نيوز - بغداد

صرّح مصدر بالحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، بأن زيارة سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو تهدف الى إبرام اتفاقيات مشتركة بين موسكو وبغداد من ضمنها توقيع عقود تسليح للجيش العراقي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه من المقرر أن يجري شويغو خلال زيارته الى بغداد حوارات و مباحثات موسعة مع القيادات العليا السياسية والعسكرية في العراق تُعقد على أساسها تفاهمات لإبرام اتفاقيات مشتركة.

وأضاف أنه سيتم توقيع عقود لتسليح الجيش العراقي، واعادة العلاقات العسكرية والامنية ضمن شراكة تضمن أمن العراق والمنطقة

وكان مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي قد استقبل شويغو لدى وصوله فجرا الى مطار بغداد الدولي.

ووفقا للمصدر، فإن زيارة سيرغي شويغو تحمل دعوة رسمية لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لزيارة موسكو، و سيقدمه له خلال لقاء سيجمعهما في المكتب الرسمي للأخير بالعاصمة بغداد.

ويضم وفد شويغو عددا من القادة العسكريين والامنيين ورؤساء شركات تصنيع الأسلحة الروسية.

و زيارة سكرتير مجلس الأمن الروسي تستمر لمدة يومين يجري خلالها بحث تطوير المنظومات الدفاعية لحماية الاجواء العراق بعد انسحاب قوات التحالف الدولي، وضرورة امتلاك العراق منظومات دفاع جوي، حسب المصدر

وتابع المصدر الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه، إلى أن الوفد سيقوم ا بزيارة مواقع مهمة لم يكشف عنها وايجاد ارضية مشتركة لعقود تجهيز وتسليح و تصنيع مشترك بين روسيا والعراق.

ووصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، في زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام روسية فجر اليوم الثلاثاء.

وذكرت دائرة الصحافة في أمانة مجلس الأمن الروسي، أن "أمين مجلس الامن الروسي، وصل إلى بغداد في زيارة عمل، سيعقد خلالها لقاءات مع القيادة السياسية والعسكرية العليا في العراق.

هذا ومن المقرر أن يتم خلال اللقاءات المقبلة نقل توجه الجانب الروسي الداعم لمزيد من تعزيز وتطوير التعاون في مجال الأمن بين موسكو وبغداد، وفقا للبيان.

وتابعت الدائرة في بيانها القول إن "المفاوضات في بغداد ستناقش، بالإضافة إلى الجوانب الراهنة للتعاون الثنائي الروسي العراقي، القضايا الإقليمية".

وكانت مستشارية الأمن القومي العراقي قد أعلنت في مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، عن زيارة مرتقبة لأمين مجلس الأمن القومي الروسي إلى بغداد منتصف الشهر نفسه.

وذكر شويغو، في وقت سابق من صباح اليوم، أن الاتصالات بين روسيا والعراق تتكثف، ويجري بحث التعاون في مجالات الأعمال والاقتصاد والنقل والتعاون العسكري والتقني.

وقال شويغو خلال محادثة قصيرة في مطار بغداد الدولي مع نائب مستشار رئيس الوزراء العراقي للأمن القومي: "تتزايد كثافة الاتصالات، وهي متعددة الاتجاهات ويتعلق الأمر بالأعمال والاقتصاد والنقل، بالإضافة إلى التعاون العسكري والتقني".

وأضاف: "على الرغم من ضيق الوقت المخصص للتحضير لهذه الزيارة، إلا أنها حافلة بالأنشطة، آمل أن يُنفذ البرنامج الذي خططنا له بالكامل، لدينا الكثير لمناقشته. آمل أن يكون هناك اليوم حوار بناء ومفيد".