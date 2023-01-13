أمن ديالى يطيح بعضو في عصابة "رومية"

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الجمعة، بالقبض على احد افراد عصابة "احمد رومية" الذي اعتقل الشهر الماضي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية خاصة وبكمين محكم ألقت القبض على احد افراد عصابة كبيرة يترأسها المدعو أحمد رومية الذي اعتقل بكركوك الشهر الماضي خلال محاولته الهروب الى احدى دول الجوار".

واضاف، ان "المعتقل اقتيد الى احد المراكز الامنية لاجراء التحقيقات اللازمة للوصول الى عناصر اخرى ضمن العصابة".

يذكر ان قوة امنية اعتقلت المدعو مدعو أحمد حسن جواد، المكنى (أحمد رومية)"، في محافظة كركوك وهو متهم بارتكاب مئات الجرائم المختلفة من قتل وتهجير وابتزاز واغتيالات منظمة.