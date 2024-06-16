من داعش إلى الكنتاكي.. ‎مكافحة الإرهاب تتولى حماية مطاعم بغداد

شفق نيوز/ عادت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية، التي ساعدت في هزيمة تنظيم "داعش"، إلى القيام بدوريات في شوارع بغداد، ولكن هذه المرة بمهمة جديدة؛ حماية المطاعم الأمريكية من عمليات التخريب.

‎وخلال الأسابيع الأخيرة، استهدفت جماعات مسلحة العديد من المطاعم التي تحمل أسماء وكالات أمريكية في العاصمة بغداد، التي يُقال إنها تساعد في تمويل عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

‎واعتدى رجال ملثمون على فروع "كنتاكي فرايد تشيكن" ومطعم "لي" الشهير. وقال بيان لهذه الجماعات: "نرفض استخدام الأراضي العراقية في مشاريع استثمارية" من هذا النوع.

‎وأوضحت "واشنطن بوست": "رد العراق على هذه الاضطرابات بنشر وحدات مكافحة الإرهاب التي دربتها الولايات المتحدة في جميع أنحاء بغداد للحماية من المزيد من أعمال العنف".

‎ونقلت الصحيفة، عن محللين قولهم إن "جهود السلطات العراقية تهدف إلى طمأنة المستثمرين الأجانب وإرسال إشارة إلى الجماعات بأن القوات الحكومية هي المسيطرة".

‎ونقلت الصحيفة الأمريكية كذلك، عن علي، البالغ من العمر 23 عاما، وهو عضو في قوات مكافحة الإرهاب المتمركز الآن في منطقة الكرادة وسط بغداد، حيث توجد العديد من المطاعم الدولية: "إنه أمر غريب أن يتم تكليفك بحماية مطعم"، مردفاً: "نحن قوات خاصة، ولسنا حراسا شخصيين".