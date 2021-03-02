من أجل حفنة من الدولارات.. إنهاء حياة بصري بسلاح كلاشينكوف

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بقضاء الزبير في محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، بمقتل احد المواطنين بسبب خلاف مع شخص آخر على مبلغ من المال.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن مواطنا في الأربعينيات من عمره من اهالي قضاء الزبير في البصرة قُتل بعدة إطلاقات نارية صادرة من سلاح كلاشينكوف على يد شخص آخر بسبب خلاف على مبلغ مالي قدره 600 الف دينار عراقي- 400$-".

وبين المصدر، ان "الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما قامت القوات الأمنية بتطويق مكان الحادث ونقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، وبعدها تمت المباشرة بتحقيق موسع في الحادث من خلال اعتقال عدد من الأشخاص على صلة بالجاني".