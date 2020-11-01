متظاهرون يتوافدون من جديد الى ساحة التحرير في بغداد.. صور

Category: أمـن

Date: 2020-11-01T13:48:33+0000

شفق نيوز/ توافد العشرات من المتظاهرين، مساء اليوم الاحد، على ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن ما يقارب 150 متظاهرا تجمعوا في ساحة التحرير، وذلك بعد يوم واحد من ازالة القوات الامنية خيم المعتصمين واعتقال العشرات من المتظاهرين.

وتأتي هذه التطورات بعد إعادة فتح ساحة التحرير وسط بغداد ورفع خيام المعتصمين هناك، في علامة على طي صفحة الاحتجاجات العراقية غير المسبوقة والتي استمرت على مدى عام كامل واطاحت بحكومة عادل عبد المهدي وخلفت 560 قتيلا من المتظاهرين وأفراد الأمن.

وخرجت الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد واختلاس مئات مليارات الدولارات منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003، بينما يعاني السكان من سوء مزمن بالخدمات وقلة فرص العمل وارتفاع معدلات الفقر.

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