من جديد.. الأمن العراقي يطوق السفارة السورية في بغداد

شفق نيوز/ طوقت قوات الأمن العراقية، مساء الخميس، مبنى ومحيط السفارة السورية في منطقة المنصور ضمن العاصمة بغداد، في إجراء هو الثاني من نوعه خلال يومين.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "قوات حفظ القانون توجهت مساء اليوم إلى منطقة المنصور لتأمين الحماية اللازمة لمحيط ومبنى السفارة السورية".

وأوضح المصدر، أن الإجراء يأتي "بعد ورود معلومات استخباراتية بوجود مجاميع يحاولون التظاهر أمام السفارة السورية، وجرى اتخاذ خطوة التأمين تحسباً لوقوع أي طارئ".

وكانت القوات الأمنية قد انتشرت في محيط السفارة السورية بالعاصمة بغداد، يوم الثلاثاء الماضي، كإجراء احترازي تحسبًا لأي طارئ، قبل أن تقرر الانسحاب بعد تقييم الوضع الأمني وضمان استقراره.