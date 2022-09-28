أمن بغداد يستبق جلسة البرلمان بسواتر ترابية وثلاثة خطوط كونكريتية.. صور

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، صباح الأربعاء، بوجود انتشار كثيف لقوات حفظ القانون ونصب سواتر ترابية على جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "كتلاً كونكريتية وضعت على الجسر بشكل ثلاثة خطوط، بداية ووسط ونهاية الجسر، مع نصب سواتر ترابية أعلى الصبات في القاطع النصفي".

واستيقظ سكان العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء، على زخم مروري كبير شمل أغلب طرقها وتقاطعاتها نتيجة الإجراءات الأمنية المشددة تزامنا مع عقد جلسة للبرلمان.

ومنذ يوم أمس الثلاثاء، أحكمت السلطات الامنية إغلاق الطرق الحيوية والرئيسية في العاصمة بغداد، ضمن خطة أمنية مشددة عشية جلسة مقررة للبرلمان العراقي، في وقت تدور فيه الأنباء عن خروج تظاهرة متزامنة لأتباع التيار الصدري في منطقة التحرير التي أحكمت طرق الوصول إليها.

ودخلت الخطة الأمنية الخاصة بتأمين تظاهرات محتملة وجلسة البرلمان حيز التنفيذ، منذ ليلة امس، وشملت اغلاق جسور الجمهورية، السنك، جسر مدينة الطب وملعب الشعب، بالإضافة تقييد الخروج والدخول في مدينة الصدر.

وجرى تقسيم العاصمة بغداد إلى ثلاثة قواطع، حيث خرجت أكثر من 70 بالمائة من الطرق والجسور عن الخدمة، بالإضافة إلى إحكام إغلاق المنطقة الخضراء بالكامل، بالإضافة إلى المداخل الرئيسية الى العاصمة.

وفي وقت لاحق قررت قيادة عمليات بغداد منع تجوال عدة أنواع من السيارات، شمل كل من: الدراجات النارية، عجلات الكوستر، منشآت نقل الركاب، عجلات الحمل بأنواعها كافة، المعدات الهندسية (شفل- كرين - بلدوزر) العجلات التي تحمل الخيام بأنواعها كافة.