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أمن بغداد يبحث عن موزعي منشورات "متطرفة" ويعتقل مصابين بنزاع مسلح

Category: أمـن

Date: 2022-05-18T21:12:06+0000
أمن بغداد يبحث عن موزعي منشورات "متطرفة" ويعتقل مصابين بنزاع مسلح

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن السلطات الأمنية تبحث عن أشخاص وزعوا منشورات دينية "طائفية" في مناطق محددة من غرب العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية تلقت بلاغا بخصوص وجود أشخاص يستقلون دراجات نارية ويقومون بتوزيع منشورات أمام المنازل ولقصها على زجاج العجلات في منطقة الغزالية وما يحيطها".

وأضاف أن "هذه المنشورات كانت تحمل موضوعات ذات تطرف ديني وتحث على الطائفية.

 وعلى صعيد أخر، ذكر بيان لشرطة بغداد: بعد ورود معلومات بوجود اشخاص مصابين في المستشفى إثر مشاجرة استخدم فيها سلاح ناري وآلات حادة، تم على الفور تشكيل فريق عمل من مركز شرطة الكاظمية، بمتابعة قائد شرطة بغداد، والانتقال للمستشفى وتدوين أقوال المصابين، والتوجه لمحل الحادث، وبعد البحث والتحري تم القبض على تسعة متهمين بالمشاجرة وضبط أسلحة نوع كلاشنكوف عدد اثنين، وايداعهم التوقيف، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون.

 

 

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