من بغداد إلى بابل.. كمين ينهي نشاط امرأة تشتري سيارات حديثة بصكوك "مريدي"

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الأحد، تنفيذ كمين أمني أسفر عن إلقاء القبض على متهمة مطلوبة بعدة أوامر قبض، بتهم تتعلق بالاحتيال والتزوير واستغلال صكوك مزورة في شراء عجلات حديثة.

وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية جاءت بعد تحريات دقيقة ومتابعة استمرت لفترة، نفذتها شعبة مكافحة إجرام السدة، حيث تبيّن أن المتهمة من سكنة العاصمة بغداد – منطقة الدورة، ومطلوبة وفق المادة 295/1، وكانت تتحرك بهويات متعددة في محاولة للتخفي.

وأضاف البيان أن المتابعة الاستخبارية، وبإسناد من وكالة الاستخبارات – قسم التقنيات والمعلوماتية في بابل، كشفت أن المتهمة مطلوبة أيضاً بموجب عدة أوامر قبض صادرة من جهات تحقيقية ومحاكم مختلفة في بغداد.

وأشار إلى أن القوة الأمنية تمكنت من تتبع تحركاتها واستدراجها بعد تضييق دائرة الاشتباه، حيث تم إيهامها بالأمان ودفعها للتوجه إلى محافظة بابل.

وبحسب البيان، فقد جرى إيقاف العجلة التي كانت تستقلها فور دخولها الحدود الإدارية للمحافظة، وإلقاء القبض عليها دون مقاومة.

وخلال التحقيق، اعترفت المتهمة بشراء صكوك مزورة من بغداد – مدينة الصدر (سوق مريدي)، واستخدامها في شراء عجلات حديثة من أصحاب معارض السيارات مقابل تسليم صكوك مزيفة بدل المبالغ المالية.

وأكدت القيادة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، فيما تستمر التحقيقات لكشف بقية المتورطين في شبكة التزوير والاحتيال.