من بغداد إلى الأنبار.. رتل أميركي يدخل قاعدة عين الأسد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بأن رتلاً تابعاً للقوات الأميركية دخل المحافظة قادماً من العاصمة بغداد، متوجهاً نحو قاعدة عين الأسد الجوية في قضاء البغدادي ضمن محافظة الأنبار.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "الرتل يضم عدداً من الآليات العسكرية والشاحنات المحملة بمعدات لوجستية”، مشيراً إلى أن “تحركات الرتل جرت تحت حماية مكثفة من القوات الأمنية العراقية".

وأضاف المصدر أن "وصول الرتل يأتي في إطار عمليات تبديل القوات والمعدات ضمن الاتفاقيات الأمنية المشتركة بين بغداد وواشنطن"، مبيناً أن "الرتل سلك الطريق الدولي السريع باتجاه قاعدة عين الأسد دون تسجيل أي حوادث تُذكر".