أمن بغداد في 24 ساعة.. اعتقالات وبلاغات اغتصاب ومشاجرات

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في العاصمة بغداد، يوم الاثنين، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال 24 ساعة الماضية من تنفيذ عدة عمليات تشمل اعتقالات لمتهمين في قضايا اغتصاب وقتل وسلاح غير مرخص، إضافة إلى ضبط مسروقات وحالات مشاجرة وإطلاق نار.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن قسم شرطة الكرادة القى القبض على متهم باغتصاب قاصر (ابنة عمه) وفك غشاء بكارتها بعد تكرار الاعتداء ثلاث مرات في منطقة البتاوين وسط بغداد، مشيراً إلى ربط الواقعة بتقرير اللجنة الطبية الخاصة، وإيداع المتهم التوقيف لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأضاف المصدر، أن قسم شرطة الزوراء (شرقي بغداد) ألقى القبض على متهم مطلوب وفق المادة 432 من قانون العقوبات، بعد تدقيق معلوماته في برنامج "النافذة الوطنية"، فيما نفذت شرطة منطقة الشعب (شمالي بغداد) أمر قبض بحق متهم بجريمة قتل وفق المادة 405، وأودع التوقيف لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأشار المصدر إلى أن دوريات قسم شرطة أم الكبر والغزلان (جنوب شرقي بغداد) ألقت القبض على أربعة متهمين مطلوبين لقضايا قانونية مختلفة، شملت حيازة سلاح غير مرخص ومواد قانونية أخرى، وتم إحالتهم إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما ذكر المصدر أن دوريات حي البساتين (شمالي بغداد) تدخلت في مشاجرة وإطلاق نار أسفر عن إصابة شخص في ساقه، وتم القبض على المعتدين بينهم ضابط برتبة رائد، وضبط مسدس حكومي بحوزتهم.

وأكد المصدر أن مديرية نجدة بغداد- الرصافة تمكنت أيضا من القبض على سارق دراجة نارية في حي القاهرة (شمالي بغداد)، وعلى أشقاء بحوزتهم بنادق (كلاشنكوف) في منطقة الكرغولية، (جنوب شرقي بغداد) إضافة إلى ضبط مشاجرة استخدمت فيها أدوات حادة بين أقارب في حي الجزائر (شمالي بغداد)، أسفرت عن إصابة أحدهم وتم نقله للمستشفى، مع فرار المعتدين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.