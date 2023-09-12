من أبرز دعاة إقليم البصرة.. اعتقال مرشح للانتخابات المحلية المقبلة لأسباب مجهولة

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع بمحافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، أن قوة أمنية داهمت منزل الناشط المدني، والقيادي في حزب الفيحاء الفيدرالي، عمار سرحان.

وقال المصدر، مراسل وكالة شفق نيوز، ان " قوة امنية كبيرة داهمت منزل سرحان (رئيس مؤسسة بصرياثا للثقافة الفيدرالية) بمنطقة القبلة وسط مدينة البصرة، وإقتادته إلى جهة مجهولة، دون معرفة أسباب الاعتقال".

وبين المصدر، ان "سرحان يعتبر من الناشطين البارزين في المحافظة، وهو مرشح لانتخابات مجالس المحافظات المحلية المقبلة من خلال قائمة حزب الفيحاء الذي يتبنى وبقوة مشروع تحويل البصرة إلى إقليم".

وانطلقت دعوات إقليم البصرة في وقت مبكر بعد الاجتياح الأمريكي في 2003، لتكرار تجربة اقليم كوردستان، الإقليم الوحيد في العراق إلى اليوم، لكنها لم تتكلل بالنجاح لأسباب عدة، منها عدم موافقة الحكومة في بغداد على السير بالإجراءات القانونية لإعلان الإقليم. وينص الدستور العراقي الدائم على حق "كل محافظة أو أكثر، في تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه".